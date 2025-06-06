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В Чернигове из-за ночного удара погибли два человека

Чернигов, Пятница 06 июня 2025 22:44
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В Чернигове из-за ночного удара погибли два человека Фото: в Чернигове завершили разбор завалов (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

В Чернигове спасатели завершили поисково-спасательную операцию после ночной атаки России. Из-под завалов достали тела двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.

"Чернигов: аварийно-спасательные работы завершены, из-под завалов деблокировали тела 2 погибших", - сказано в сообщении спасателей.

В Чернигове из-за ночного удара погибли два человекаФото: разбор завалов в Чернигове (t.me/dsns_telegram)

Они уточнили, что в результате вражеской атаки в городе повреждены многоэтажки, детсад, объекты инфраструктуры. Пострадали три человека.

Удар по Чернигову

Напомним, Украина в ночь на 6 июня находилась под массированной атакой России.

В частности, взрывы раздавались в Чернигове. Там были "прилеты".

Глава Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус рассказал, что россияне для атаки использовали "Шахеды", баллистику и крылатую ракету.

После этого стало известно, что под завалами из-за атаки оказались два охранника промышленного предприятия.

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