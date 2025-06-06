В Чернигове из-за ночного удара погибли два человека
В Чернигове спасатели завершили поисково-спасательную операцию после ночной атаки России. Из-под завалов достали тела двух человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.
"Чернигов: аварийно-спасательные работы завершены, из-под завалов деблокировали тела 2 погибших", - сказано в сообщении спасателей.
Фото: разбор завалов в Чернигове (t.me/dsns_telegram)
Они уточнили, что в результате вражеской атаки в городе повреждены многоэтажки, детсад, объекты инфраструктуры. Пострадали три человека.
Удар по Чернигову
Напомним, Украина в ночь на 6 июня находилась под массированной атакой России.
В частности, взрывы раздавались в Чернигове. Там были "прилеты".
Глава Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус рассказал, что россияне для атаки использовали "Шахеды", баллистику и крылатую ракету.
После этого стало известно, что под завалами из-за атаки оказались два охранника промышленного предприятия.
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