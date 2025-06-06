У Чернігові через нічний удар загинуло двоє людей

У Чернігові рятувальники завершили пошуково-рятувальну операцію після нічної атаки Росії. З-під завалів дістали тіла двох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram .

Вони уточнили, що внаслідок ворожої атаки в місті пошкоджено багатоповерхівки, дитсадок, об'єкти інфраструктури. Постраждали три людини.

Удар по Чернігову

Нагадаємо, Україна в ніч на 6 червня перебувала під масованою атакою Росії.

Зокрема, вибухи лунали в Чернігові. Там були "прильоти".

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус розповів, що росіяни для атаки використовували "Шахеди", балістику і крилату ракету.

Після цього стало відомо, що під завалами через атаку опинилися два охоронці промислового підприємства.

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