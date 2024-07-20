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В Украине заработала горячая линия по энергетике: что известно

Суббота 20 июля 2024 19:00
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В Украине заработала горячая линия по энергетике: что известно Фото
Автор: Эдуард Ткач

В Украине с 20 июля начала работать правительственная "горячая линия" под названием "СТРУМ", которая предоставляет консультации по энергетическим вопросам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства энергетики.

Обратиться могут как граждане, так и бизнес. В частности, позвонив по номеру 15-49 можно узнать, как усилить энергонезависимость своего дома или предприятия, получить информацию о государственных финансовых программах поддержки для установления дополнительных мощностей генерации электроэнергии и другие текущие вопросы ситуации в энергетике. Консультации можно получить бесплатно и круглосуточно.

"Целью внедрения правительственной телефонной линии "СТРУМ" является обеспечение украинцев необходимой и доступной информацией о возможности подключения альтернативных источников энергии, получения государственной финансовой поддержки, детальных консультаций и решения проблемных вопросов по установке и подключению оборудования", - заявил Министр энергетики Герман Галущенко.

Он отметил, что в нынешних условиях, когда Россия системно разрушает нашу энергетику и пытается погрузить украинцев во тьму и холод, самым быстрым решением проблемы является развитие распределенной генерации. Ее внедрение позволит обеспечить локальные потребности в генерации и в целом энергетическую безопасность Украины.

Галущенко добавил, что в настоящее время правительство приняло ряд важных решений и финансовых программ для стимулирования развития распределенной генерации.

Напомним, что в ночь на 20 июля российские дроны атаковали оператора системы передачи электроэнергии в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. В результате атаки обесточивались потребители в Полтавской и Черниговской областях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине есть сетевые ограничения из-за постоянных атак РФ на подстанции. Именно из-за таких ограничений в определенном регионе нельзя передать всю имеющуюся генерацию. Однако, по словам Германа Галущенко, уже в ближайшее время ситуация в энергосистеме значительно улучшится.

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