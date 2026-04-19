В Чернигове возле гостиницы "Градецкий" произошел инцидент с оружием

В Чернигове вблизи гостиничного комплекса "Градецкий" произошел инцидент с оружием. Полиция изъяла у мужчины стартовый пистолет, пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.
Сразу после инцидента в местных пабликах начала распространяться информация о стрельбе по людям и наличии трех раненых.
В частности, сообщалось об угрозе для детей. Однако во время проверки правоохранители выяснили, что эти данные не соответствуют действительности.
"Предварительно известно, что на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет. Информация о стрельбе по детям не подтверждается. Пострадавших нет", - сообщили в полиции.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и мотивы владельца пистолета для предоставления правовой оценки его действиям.
Напомним, в последнее время в Украине произошло несколько резонансных событий с применением оружия. В частности, в Киеве продолжается расследование недавней стрельбы, по которой следователи имеют несколько версий относительно мотивов нападавшего. Ситуацию комментировал и президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, на фоне столичного инцидента глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку из-за действий подчиненных, прибывших на вызов.
Также подобный случай произошел на Закарпатье: там ученик 9 класса устроил стрельбу прямо во время урока, в результате чего был ранен одноклассник.