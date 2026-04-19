В Чернигове возле гостиницы "Градецкий" произошел инцидент с оружием

Опровержение слухов о пострадавших

Сразу после инцидента в местных пабликах начала распространяться информация о стрельбе по людям и наличии трех раненых.

В частности, сообщалось об угрозе для детей. Однако во время проверки правоохранители выяснили, что эти данные не соответствуют действительности.

"Предварительно известно, что на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет. Информация о стрельбе по детям не подтверждается. Пострадавших нет", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и мотивы владельца пистолета для предоставления правовой оценки его действиям.