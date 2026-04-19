Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Чернигове возле гостиницы "Градецкий" произошел инцидент с оружием

17:38 19.04.2026 Вс
2 мин
Что выяснила полиция?
aimg Сергей Козачук
Фото: в Чернигове произошел инцидент с оружием (Getty Images)

В Чернигове вблизи гостиничного комплекса "Градецкий" произошел инцидент с оружием. Полиция изъяла у мужчины стартовый пистолет, пострадавших нет.

Опровержение слухов о пострадавших

Сразу после инцидента в местных пабликах начала распространяться информация о стрельбе по людям и наличии трех раненых.

В частности, сообщалось об угрозе для детей. Однако во время проверки правоохранители выяснили, что эти данные не соответствуют действительности.

"Предварительно известно, что на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет. Информация о стрельбе по детям не подтверждается. Пострадавших нет", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и мотивы владельца пистолета для предоставления правовой оценки его действиям.

Громкие инциденты с оружием

Напомним, в последнее время в Украине произошло несколько резонансных событий с применением оружия. В частности, в Киеве продолжается расследование недавней стрельбы, по которой следователи имеют несколько версий относительно мотивов нападавшего. Ситуацию комментировал и президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, на фоне столичного инцидента глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку из-за действий подчиненных, прибывших на вызов.

Также подобный случай произошел на Закарпатье: там ученик 9 класса устроил стрельбу прямо во время урока, в результате чего был ранен одноклассник.

Больше по теме:
ЧерниговПолицейскиеСтрелков