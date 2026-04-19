У Чернігові біля готелю "Градецький" стався інцидент зі зброєю

Спростування чуток про постраждалих

Одразу після інциденту в місцевих пабліках почала ширитися інформація про стрілянину по людях та наявність трьох поранених.

Зокрема, повідомлялося про загрозу для дітей. Проте під час перевірки правоохоронці з'ясували, що ці дані не відповідають дійсності.

"Попередньо відомо, що на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет. Інформація щодо стрільби по дітях не підтверджується. Постраждалих немає", - повідомили в поліції.

На місці події працють слідчо-оперативні групи. Наразі поліція встановлює всі обставини інциденту та мотиви власника пістолета для надання правової оцінки його діям.