На Закарпатье суд избрал меру пресечения для школьника, который устроил стрельбу

На Закарпатье взяли под стражу 15-летнего подростка, который устроил стрельбу в одной из школ Ужгородского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую областную прокуратуру .

Решение суда

По ходатайству ювенального прокурора Ужгородской окружной прокуратуры следственный судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Возможность внесения залога для юноши не предусмотрена. Сейчас действия подростка квалифицированы как законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц, то есть уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Правоохранители продолжают устанавливать мотивы поступка.

Обстоятельства инцидента

По материалам следствия, парень готовился к нападению в течение февраля-марта.

Он заказал через интернет шумовой пистолет, патроны и свинцовые шарики, после чего самостоятельно внес конструктивные изменения в оружие, сделав его пригодным для убийства.

Трагедия едва не произошла 16 апреля около 9:30 утра. Подросток принес переоборудованное оружие в учебное заведение и произвел несколько выстрелов в направлении своих одноклассников.

Одна из пуль попала в плечо ученика. После содеянного подозреваемый пытался убежать из школы, однако его оперативно задержали, а оружие изъяли.