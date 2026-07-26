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В Чернигове беспилотник упал на супермаркет АТБ, есть погибшие

16:49 26.07.2026 Вс
1 мин
Погибли два человека, среди них ребенок
aimg Валерия Абабина
В Чернигове беспилотник упал на супермаркет АТБ, есть погибшие Фото : Атака на Чернигов, есть погибшие (t.me/bryzynskyi)
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В Чернигове беспилотник упал на супермаркет в районе ЗАЗ. По предварительной информации, два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского .

Падение БПЛА на супермаркет зафиксировали в районе ЗАЗ. На данный момент известно о двух погибших. Среди них - 10-летний ребенок. Еще четыре человека получили ранения, один человек находится в тяжелом состоянии.

Обновлено в 17:05: стало известно, что количество раненых возросло до семи.

Информация уточняется.

Напомним, Чернигов и область в последние недели регулярно страдают от российских атак.

11 июля россиянеударили по объекту критической инфраструктуры в Чернигове – ранения получил сотрудник объекта, также были повреждены окна в трех частных домах.

В конце июня россияне массированно атаковали Чернигов "Шахедами" - через 20 минут в городе прозвучало более десятка взрывов.

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