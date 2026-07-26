В Чернигове беспилотник упал на супермаркет АТБ, есть погибшие

В Чернигове беспилотник упал на супермаркет в районе ЗАЗ. По предварительной информации, два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского .

Падение БПЛА на супермаркет зафиксировали в районе ЗАЗ. На данный момент известно о двух погибших. Среди них - 10-летний ребенок. Еще четыре человека получили ранения, один человек находится в тяжелом состоянии.

Обновлено в 17:05: стало известно, что количество раненых возросло до семи.

Информация уточняется.