В Чернигове беспилотник упал на супермаркет АТБ, есть погибшие
В Чернигове беспилотник упал на супермаркет в районе ЗАЗ. По предварительной информации, два человека погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского .
Падение БПЛА на супермаркет зафиксировали в районе ЗАЗ. На данный момент известно о двух погибших. Среди них - 10-летний ребенок. Еще четыре человека получили ранения, один человек находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 17:05: стало известно, что количество раненых возросло до семи.
Информация уточняется.
Напомним, Чернигов и область в последние недели регулярно страдают от российских атак.
11 июля россиянеударили по объекту критической инфраструктуры в Чернигове – ранения получил сотрудник объекта, также были повреждены окна в трех частных домах.
В конце июня россияне массированно атаковали Чернигов "Шахедами" - через 20 минут в городе прозвучало более десятка взрывов.