У Чернігові безпілотник впав на супермаркет АТБ, є загиблі

Фото: Атака на Чернігів, є загиблі (t.me/bryzynskyi)

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Чернігові безпілотник впав на супермаркет у районі ЗАЗ. За попередньою інформацією, двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Падіння БпЛА на супермаркет зафіксували в районі ЗАЗ. На даний момент відомо про 2 загиблих. Серед них - 10-річна дитина. Ще четверо людей отримали поранення, одна людина перебуває у важкому стані. Оновлено о 17:05: стало відомо, що кількість поранених зросла до семи. Інформація уточнюється.