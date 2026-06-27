В Чернигове раздались взрывы, город массированно атаковали дроны

Россияне в субботу вечером, 27 июня, массированно атакуют Чернигов дронами. В городе раздалась серия громких взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской MBA Дмитрия Брижинского и собственного корреспондента.

По данным корреспондента, первые взрывы в Чернигове начались примерно в 19:50, и в течение 20 минут было слышно более десятка взрывов. При этом местные власти также подтверждают атаку.

"Займите безопасные места. Около 10 «Шахедов» летит на город. Сейчас работает ПВО", - написал в 19:57 Дмитрий Брыжинский.

По данным Воздушных сил ВСУ, они также фиксировали вражеские дроны в направлении Чернигова, и по состоянию на 20:07 несколько БПЛА находились над городом.

Обновлено в 20:29

"В результате падения БПЛА пострадали два человека. Они получили осколочные ранения", - уточнил Брыжинский.

Где объявлена тревога

По состоянию на 20:17 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях.