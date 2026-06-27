ua en ru
Сб, 27 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Чернигове раздались взрывы, город массированно атаковали дроны

20:17 27.06.2026 Сб
2 мин
Что известно об атаке РФ на Чернигов?
aimg Эдуард Ткач
В Чернигове раздались взрывы, город массированно атаковали дроны Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне в субботу вечером, 27 июня, массированно атакуют Чернигов дронами. В городе раздалась серия громких взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской MBA Дмитрия Брижинского и собственного корреспондента.

По данным корреспондента, первые взрывы в Чернигове начались примерно в 19:50, и в течение 20 минут было слышно более десятка взрывов. При этом местные власти также подтверждают атаку.

"Займите безопасные места. Около 10 «Шахедов» летит на город. Сейчас работает ПВО", - написал в 19:57 Дмитрий Брыжинский.

По данным Воздушных сил ВСУ, они также фиксировали вражеские дроны в направлении Чернигова, и по состоянию на 20:07 несколько БПЛА находились над городом.

Обновлено в 20:29

"В результате падения БПЛА пострадали два человека. Они получили осколочные ранения", - уточнил Брыжинский.

Где объявлена тревога

По состоянию на 20:17 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В Чернигове раздались взрывы, город массированно атаковали дроны

Обстрелы Чернигова

Напомним, что россияне регулярно атакуют Чернигов дронами. Так произошло и 27 мая, в результате чего было повреждено одно из предприятий города .

Также мы писали, что враг нанес удар дронами по городу 5 мая. Тогдабыло повреждено административное здание и несколько автомобилей .

Ранее РБК-Украина сообщало, что утром 21 марта Чернигов полностью остался без света из-за ударов РФ по энергетике в области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Чернигов Война в Украине
Новости
"Фламинго" ударили по одному из ключевых заводов "оборонки" РФ в Волгограде (видео)
"Фламинго" ударили по одному из ключевых заводов "оборонки" РФ в Волгограде (видео)
Аналитика
"От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN
Вероника Марченкожурналист "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN