У Чернігові закривають усі школи на карантин

У Чернігові з понеділка, 10 лютого, закриваються всі школи на карантин у зв'язку з розповсюдженням грипу та ГРВІ. Про це йдеться в заяві Чернігівської міської ради.

Повідомляється, що станом на 7 лютого, загальна кількість відсутніх по хворобі в школах - 4290 дітей (19,9%, без урахування навчальних закладів, де вже оголошено додаткові канікули), по дитсадках - 737 (6 6%).

"З понеділка, 10 лютого, у всіх закладах загальної середньої освіти Чернігова оголошено додаткові канікули до кінця тижня. Рішення про обмежувальні заходи прийнято для запобігання масового поширення захворювання учнів на ГРВІ", - йдеться в повідомленні міськради.

З 5 лютого в Чернігові був оголошений карантин у 12 школах. Подальші рішення будуть прийматися на основі нових даних про захворюваність.

Раніше РБК-Україна писало, що в Івано-Франківську у всіх школах з 7 лютого призупиняється навчальний процес через зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ. Карантин триватиме до 16 лютого.

Також повідомлялося, що всі школи Полтави були закриті на карантин з-за поширення грипу. Карантин оголошено з 5 до 10 лютого.