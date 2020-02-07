В Чернигове закрывают все школы на карантин

В Чернигове с понедельника, 10 февраля, закрываются все школы на карантин в связи распространением гриппа и ОРВИ. Об этом говорится в заявлении Черниговского городского совета.

Сообщается, что по состоянию на 7 февраля, общее количество отсутствующих по болезни в школах - 4290 детей (19,9%, без учета учебных заведений, где уже объявлены дополнительные каникулы), по детсадам - ​​737 (6 6%).

"С понедельника, 10 февраля, во всех учреждениях общего среднего образования Чернигова объявлены дополнительные каникулы до конца недели. Решение об ограничительных мерах принято для предотвращения массового распространения заболевания учеников ОРВИ", - говорится в сообщении горсовета.

С 5 февраля в Чернигове был объявлен карантин в 12 школах. Дальнейшие решения будут приниматься на основе новых данных о заболеваемости.

Ранее РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковске во всех школах с 7 февраля приостанавливается учебный процесс из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Карантин продлится до 16 февраля.

Также сообщалось, что все школы Полтавы были закрыты на карантин из-за распространения гриппа. Карантин объявлен с 5 до 10 февраля.