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У Львівській області 6 студентів госпіталізували з підозрою на гепатит

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 08:41
У Львівській області 6 студентів госпіталізували з підозрою на гепатит
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Напередодні студенти повернулися з практики в Одесі

У Дрогобичі (Львівська область) 6 студентів було госпіталізовано з підозрою на гепатит "А". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили у відомстві, до лікувальних закладів області надійшли 6 студентів Дрогобицького педагогічного університету з попередньо діагностованим гепатитом "А".

Зазначається, що всі госпіталізовані студенти напередодні повернулися з Одеси, де проходили практику. Наразі фахівці здійснюють комплекс лікувально-діагностичних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні від захворювання на кір померла 5-річна дитина. Зазначається, що хлопчика не було вакциновано через протипоказання. Напередодні у сім'ї на кір хворіла ще одна дитина.

Також РБК-Україна писало, що в червні в Україні за тиждень на кір захворіли 967 осіб. З них 436 дорослих і дітей 531. Загалом з початку року на кір захворіли вже 54 065 людини - 25 439 дорослих і 28 626 дітей, а від ускладнень кору померло 18 осіб.

Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, виросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

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Новини України Львовская областьГепатит А
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