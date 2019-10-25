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Хворий на дифтерію київський школяр контактував із 45 людьми

Новини » Медицина    25.10.2019 - 02:30
Хворий на дифтерію київський школяр контактував із 45 людьми
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Фахівці проведуть дезінфекцію за місцем навчання і проживання інфікованого хлопчика

У Києві 9-річний хлопчик, у якого було підтверджено випадок дифтерії, контактував із 45 людьми. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема, із них 36 дітей. Лікарі планують провести їх огляд у п'ятницю, 25 жовтня. А за місцем навчання інфікованого та проживання організовується дезінфекція. Щодо хворого хлопчика, то його госпіталізували.

"Центр громадського здоров'я України нагадує, що країна забезпечена дозами вакцини від дифтерії в достатній кількості в усіх регіонах. Для дорослих передбачено ревакцинацію кожні 10 років з 16-річного віку... Вакцина є безкоштовною, а щепитися можна у свого сімейного лікаря", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, 24 жовтня у Департаменті освіти і науки Києва повідомили, що в одному з ліцеїв столиці підтвердили випадок захворювання дифтерією.

Раніше в Ужгороді вперше за десять років зафіксували спалах на дифтерію. Хвороба була діагностована у студента місцевого університету. Пізніше з ознаками дифтерії були госпіталізовані ще двоє осіб.

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