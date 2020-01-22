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У Чернігові викрили канал постачання наркотиків в СІЗО

Новини » Політика     22.01.2020 - 15:45
У Чернігові викрили канал постачання наркотиків в СІЗО
Фото: затримання зловмисників (npu.gov.ua)

До злочинного угрупування входили п'ять осіб

У "Чернігівському слідчому ізоляторі" виявили діяльність групи осіб, які організували та налагодили схему постачання наркотиків в СІЗО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Чернігівської області.

До складу групи входило п’ять осіб, троє з яких утримувалися у слідчому ізоляторі. Організатором злочинного угрупування виявився місцевий мешканець, який раніше неодноразово був засуджений за скоєння тяжких злочинів. Він залучив до злочину осіб, які також мають за плечима кримінальний досвід.

Члени злочинної групи організували постачання наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів до слідчого ізолятора, аби в подальшому збувати заборонені речовини серед ув’язнених. Наркотичні засоби та психотропні речовини передавили до СІЗО під виглядом медичних препаратів

У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання та перебування учасників організованої групи поліцейські вилучили заздалегідь розфасований у згортках фольги метадон, а також капсули з-під медичних препаратів, заповнені метадоном та димедролом.

Під час слідства було зібрано достатньо доказів, що стали підставою для повідомлення учасникам злочинного угрупування про підозру.

Наразі організатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 802 тисяч гривень застави.

Ще двом її учасникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Раніше у Дніпрі правоохоронці блокували канал контрабанди психотропних речовин з однієї з країн Європейського союзу.

РБК-Україна писало, що в Закарпатській області правоохоронці затримали чоловіка, який організував канал збуту наркотичної речовини між Закарпаттям та Дніпропетровською областю.

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