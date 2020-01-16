ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпрі викрили канал контрабанди психотропних речовин з ЄС

Новини » Надзвичайні події     16.01.2020 - 15:26
У Дніпрі викрили канал контрабанди психотропних речовин з ЄС
Фото: обшуки у зловмисників (ssu.gov.ua)

Зловмисники поширювали психотропні речовини на території Дніпропетровської області

У Дніпрі правоохоронці блокували канал контрабанди психотропних речовин з однієї з країн Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Як встановили слідчі, зловмисники замовляли партії наркотиків з Євросоюзу через інтернет у постійного реалізатора. Щомісяця наркоторговці отримували у середньому чотири посилки з психотропними речовинами вартістю майже 2,5 тис. доларів.

"Зловмисники реалізовували психотропи на території Дніпропетровського регіону через розгалужену мережу дилерів з використанням ботів в інтернет-месенджерах та служб кур’єрської доставки", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що організатора злочинної діяльності було затримано під час отримання чергового відправлення, в якому знаходилося понад 200 пігулок психотропної речовини. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи було виявлено нарколабораторію та наркотичні речовини.

"У приміщенні вони налагодили повний цикл нарковиробництва. Вирощували марихуану у теплиці, висушували, подрібнювали та розфасовували у пакети для продажу", - йдеться в повідомленні.

За фактом злочинної діяльності правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) та ст. 307 (незаконне виробництво та збут наркотиків та психотропних речовин) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Закарпатській області поліція викрила чоловіка, який організував канал збуту наркотичної речовини між двома областями. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

СБУ заблокувала понад 400 нелегальних АЗС Чат-бот МВС заблокував понад 200 наркомагазинів в Україні
Новини України ФК ДніпроСлужба безпеки Українинаркотикиконтрабанда
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся