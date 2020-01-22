В Чернигове разоблачили канал поставки наркотиков в СИЗО

Фото: задержание злоумышленников (npu.gov.ua)

В преступную группировку входили пять человек

В "Черниговском следственном изоляторе" выявили деятельность группы лиц, которые организовали и наладили схему поставки наркотиков в СИЗО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.

В состав группы входило пять человек, трое из которых содержались в следственном изоляторе. Организатором преступной группировки оказался местный житель, который ранее неоднократно был осужден за совершение тяжких преступлений. Он привлек к преступлению лиц, которые также имеют за плечами криминальный опыт.

Члены преступной группы организовали поставку наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих лекарственных средств в следственный изолятор, чтобы в дальнейшем сбывать запрещенные вещества среди заключенных. Наркотические средства и психотропные вещества передавили в СИЗО под видом медицинских препаратов

В ходе проведения санкционированных обысков по месту проживания и пребывания участников организованной группы полицейские изъяли заранее расфасованный в свертках фольги метадон, а также капсулы из-под медицинских препаратов, заполненные метадоном и димедролом.

Во время следствия было собрано достаточно доказательств, которые стали основанием для сообщения участникам преступной группировки о подозрении.

Сейчас организатору сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 802 тысяч гривен залога.

Еще двум ее участникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Ранее в Днепре правоохранители блокировали канал контрабанды психотропных веществ из одной из стран Европейского союза.

РБК-Украина писало, что в Закарпатской области правоохранители задержали мужчину, который организовал канал сбыта наркотического вещества между Закарпатьем и Днепропетровской областью.