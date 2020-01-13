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У Закарпатській обл. затримали наркоторговця з "товаром" на 2 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     13.01.2020 - 16:14
У Закарпатській обл. затримали наркоторговця з "товаром" на 2 млн гривень
Фото: затримання зловмисників (npu.gov.ua)

Зловмисник займався постачанням концентрованого опію

В Закарпатській області правоохоронці затримали чоловіка, який організував канал збуту наркотичної речовини між Закарпаттям та Дніпропетровською областю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Зазначається, що 57-річний мешканець села Нововоронцовка є організатором мережі збуту концентрованого опію у Дніпропетровській області. Чоловік є одним із членів міжрегіонального злочинного угруповання, яке займалося постачанням концентрованого опію на території України.

Раніше судимого чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України на стаціонарному посту "Нижні Ворота", на виїзді із Закарпатської області. Саме тоді чоловік перевозив пів кілограма концентрату з макової соломи (опію екстракційного) з метою збуту в Дніпрі та області.

Вартість вилученого наркотичного засобу становить понад 2 мільйони гривень.

За фактом неправомірних дій чоловіка слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Сьогодні, 13 січня, суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, в Житомирській області слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали начальника одного із секторів управління протидії наркозлочинності за підозрою в розповсюдженні наркотиків.

Також повідомлялося, що в Борисполі Київської області співробітники поліції ліквідували роботу підпільної лабораторії з виготовлення наркотичних препаратів.

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