Ірпінь почали зачищати від диверсантів. У місті знову працює поліція
В Ірпені (Київська область) відновилася робота поліція. Спецназ зачищає місто від диверсійних груп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Національної поліції Ігоря Клименка.
За його словами, бійці полку поліції особливого призначення в Київській області готові до виконання своїх поліцейських функцій в Ірпені.
"Починаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз - допомога і евакуація мирних жителів, які ще залишаються в Ірпені. Спецназівці тісно взаємодіють з українськими військовими підрозділами і допомагають відновлювати роботу органів місцевої влади на території міста", - зазначив Клименко.
Він додав, що російські окупанти продовжують обстрілювати Ірпінь.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гостомель і Буча Київської області поки знаходяться повністю під окупацією, але Збройні сили України нарощують резерви для наступу.
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