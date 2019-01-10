В Украине с начала 2019 года от гриппа умерли 5 человек

Иллюстративное фото (УНИАН)

Всего с начала этого эпидсезона от гриппа умерли 13 человек

В Украине с начала 2019 года пять человек умерли от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа "А". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

Также отмечается, что всего в Украине с начала этого эпидемиологического сезона (октябрь 2018 год) от гриппа умерли 13 человек.

Сообщается, что с 1 октября 2018 года до 6 января 2019 года в Украине зарегистрировано 2,5 млн человек, заболевших гриппом и ОРВИ. Сейчас эпидемические пороги превышены в двух областях: Киевской (на 2,8%) и Житомирской (на 7%). В целом по Украине заболеваемость на 17,6% меньше эпидемического порога.

Специалисты советуют сделать прививку, чтобы обезопасить себя от риска заболеть гриппом. Также сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ не является причиной отказываться от плановой вакцинации против других заболеваний, говорится в сообщении.

Напомним, с 17 по 23 декабря гриппом и ОРВИ заболели 216 213 человек, из них 64,9% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 6,5%, среди детей до 17 лет снизился на 1,1%. Показатель заболеваемости составляет 561,6 на 100 тыс. населения, что на 8,3% больше эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги превышены в 8 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Одесской. Превышение эпидемического порога не означает, что в этих областях эпидемия гриппа.