В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 216 тыс. человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эпидемические пороги превышены в 8 областях страны

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине за неделю заболели более 216 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В течение отчетной недели с 17 по 23 декабря гриппом и ОРВИ заболели 216 213 человек, из них 64,9% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 6,5%, среди детей до 17 лет снизился на 1,1%.

Показатель заболеваемости составляет 561,6 на 100 тыс. населения, что на 8,3% больше эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги превышены в 8 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Одесской. Превышение эпидемического порога не означает, что в этих областях эпидемия гриппа, сообщает пресс-служба Минздрава.

Напомним, в Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушка из Острожского района.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области от гриппа умер младенец, которому не исполнилось и года. По данным местного лабораторного центра, от гриппа умер ребенок в Сахновщинском районе Харьковской области.

Как писало РБК-Украина, в Киеве на 6,9% снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.