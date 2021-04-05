Чернігів вдруге за тиждень посилює карантин: вводять маски на вулиці

У Чернігові вдруге за тиждень вирішили посилити карантин . Влада міста з 8 квітня вирішила запровадити додаткові обмеження.

Про це повідомив місцевий телеканал "Дитинець" .

Нові карантинні обмеження торкнулися й релігійних об'єктів міста. Чернігівським церквам дозволили приймати вірян з розрахунку 1 особа на 10 квадратних метрів.

Влада Чернігова заборонила проведення спортивних, культурних, рекламних масових заходів , водночас дозволила відвідувати кладовища у вихідні дні. Заклади культури у Чернігові також перестануть працювати з 8 квітня.

Так, з четверга у Чернігові буде заборонено перебувати на вулиці без медичної маски або іншого засобу захисту. Також забороняється робота басейнів та спортивно-оздоровчих закладів.

Нагадаємо, сьогодні у Чернігові почали діяти обмеження, рішення про ведення яких ухвалили ще минулого тижня. Зокрема, відсьогодні у Чернігові перестали працювати всі заклади освіти, крім дитсадків.

Додамо, з середи, 7 березня, обмеження "червоної" зони почнуть діяти у Хмельницькій області. Водночас сама область на сьогодні перебуває у "помаранчевій" зоні карантину.

У "червоній" зоні зараз 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

А три регіони країни близькі до потрапляння у "червону" зону.