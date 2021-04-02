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Чернігів з 5 квітня посилює карантин: закриють школи, введуть перепустки на транспорт

Новость на русском → Чернігів, П'ятниця 02 квітня 2021 16:21
Чернігів з 5 квітня посилює карантин: закриють школи, введуть перепустки на транспорт Фото: Чернігів посилює карантин з 5 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Чернігів вирішив посилити карантин з понеділка, 5 березня. У місті вирішили ввести проїзд у громадському транспорті за перепустками, як це зробили в Києві.

Про це повідомив місцевий телеканал "Дитинець" на сторінці у Facebook.

Згідно з заявою мера міста Владислава Атрощенка, на якого посилається телеканал, з понеділка у Чернігові забороняється:

  • відвідування закладів освіти, крім дитсадків;
  • відвідування цвинтарів на вихідних;
  • робота закладів, які продають каву та напої, крім роботи навинос.

"Громадський транспорт працюватиме у спеціальному режимі - за спецперепустками", - заявив Атрощенко.

Як відомо, Чернігів та Чернігівська область перебувають у "червоній" зоні карантину. У цій зоні діють найбільш жорсткі обмеження, однак місцева влада може вживати додаткових заходів.

Нагадаємо, посилити карантин вирішила Вінницька область. Нові обмеження почнуть діяти вже відзавтра, 3 квітня.

З суботи посилений карантин вводять і у Запоріжжі. Влада вирішила перевести 5-11 класи на дистанційне навчання та обмежити роботу закладів харчування.

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