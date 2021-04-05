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Чернигов второй раз за неделю ужесточает карантин: вводят маски на улице

Автор: Дмитрий Левицкий

В Чернигове во второй раз за неделю решили ужесточить карантин. Власти города с 8 апреля решили ввести дополнительные ограничения.

Об этом сообщил местный телеканал "Детинец".

Так, с четверга в Чернигове будет запрещено находиться на улице без медицинской маски или иного средства защиты. Также запрещается работа бассейнов и спортивно-оздоровительных учреждений.

Власти Чернигова запретили проведение спортивных, культурных, рекламных массовых мероприятий, в то же время разрешили посещать кладбища в выходные дни. Учреждения культуры в Чернигове также перестанут работать с 8 апреля.

Новые карантинные ограничения коснулись и религиозных объектов города. Черниговским церквям разрешили принимать верующих из расчета 1 человек на 10 квадратных метров.

Напомним, сегодня в Чернигове начали действовать ограничения, решение о ведение которых приняли еще на прошлой неделе. В частности, с сегодняшнего дня в Чернигове перестали работать все образовательные учреждения, кроме детсадов.

Добавим, со среды, 7 марта, ограничения "красной" зоны начнут действовать в Хмельницкой области. В то же время сама область на сегодняшний день находится в "оранжевой" зоне карантина.

В "красной" зоне сейчас 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

А три региона страны близки к попаданию в "красную" зону.

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Новости Украины ЧерниговограничениеКарантинКоронавирус
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