В Черниговской области снова ввели почасовые отключения света: что известно

В Украине продолжаются восстановительные работы после новых атак России. Самая сложная ситуация остается в Черниговской области, где из-за повреждения сетей на утро снова применяют почасовые отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства энергетики Украины.

Как пояснили в министерстве, сейчас во всех пострадавших от обстрела регионах аварийные отключения не применяются.

В частности по городу Киеву энергетики вернули свет для более 800 тысяч семей. Есть локальные аварии, но энергетики продолжают работать над точечными заявками.

Продолжаются восстановительные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

На утро "Черниговоблэнерго" вынужденно применяет почасовые отключения объемом двух очередей.

Также этой ночью враг в очередной раз совершил обстрел города Нежин Черниговской области и Одесской области. На утро есть обесточенные потребители в Одесской области.

Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как позволила ситуация с безопасностью.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование и оживить всех потребителей", - добавили в министерстве.

Критическая инфраструктура оперативно запитана от генераторов.

Потребление электроэнергии

По данным министерства, потребление электроэнергии остается высоким. По состоянию на 9:30 - оно было таким же, как в это время в прошлую субботу - 4 октября.

Причина - содержание облачной погоды на всей территории Украины. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

"Учитывая погодные условия, сегодня сохраняется необходимость экономного энергопотребления. Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно с 16:00 до 22:00", - добавили в Минэнерго.