ua en ru
Сб, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Черниговской области снова ввели почасовые отключения света: что известно

Черниговская область, Суббота 11 октября 2025 11:58
UA EN RU
В Черниговской области снова ввели почасовые отключения света: что известно Фото: в Черниговской области ввели почасовые отключения света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине продолжаются восстановительные работы после новых атак России. Самая сложная ситуация остается в Черниговской области, где из-за повреждения сетей на утро снова применяют почасовые отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства энергетики Украины.

Как пояснили в министерстве, сейчас во всех пострадавших от обстрела регионах аварийные отключения не применяются.

В частности по городу Киеву энергетики вернули свет для более 800 тысяч семей. Есть локальные аварии, но энергетики продолжают работать над точечными заявками.

Продолжаются восстановительные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

На утро "Черниговоблэнерго" вынужденно применяет почасовые отключения объемом двух очередей.

Также этой ночью враг в очередной раз совершил обстрел города Нежин Черниговской области и Одесской области. На утро есть обесточенные потребители в Одесской области.

Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как позволила ситуация с безопасностью.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование и оживить всех потребителей", - добавили в министерстве.

Критическая инфраструктура оперативно запитана от генераторов.

Потребление электроэнергии

По данным министерства, потребление электроэнергии остается высоким. По состоянию на 9:30 - оно было таким же, как в это время в прошлую субботу - 4 октября.

Причина - содержание облачной погоды на всей территории Украины. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

"Учитывая погодные условия, сегодня сохраняется необходимость экономного энергопотребления. Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно с 16:00 до 22:00", - добавили в Минэнерго.

Заметим, что вчера сразу в нескольких регионах Украины были введены графики аварийных отключений света. Ограничения применялись по указанию НЭК "Укрэнерго" из-за последствий российской атаки на энергосистему, сообщает компания.

Подробнее о том, где в Украине были введены графики отключения электроэнергии, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Война России против Украины
Новости
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит