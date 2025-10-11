ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Чернігівській області знову ввели погодинні відключення світла: що відомо

Чернігівська область, Субота 11 жовтня 2025 11:58
У Чернігівській області знову ввели погодинні відключення світла: що відомо Фото: у Чернігівській області ввели погодинні відключення світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні тривають відновлювальні роботи після нових атак Росії. Найскладніша ситуація залишається у Чернігівській області, де через пошкодження мереж на ранок знову застосовують погодинні відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства енергетики України.

Як пояснили в міністерстві, наразі в усіх постраждалих від обстрілу регіонах аварійні відключення не застосовуються.

Зокрема по місту Києву енергетики повернули світло для понад 800 тисяч родин. Є локальні аварії, але енергетики продовжують працювати над точковими заявками.

Продовжуються відновлювальні роботи у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

На ранок "Чернігівобленерго" вимушено застосовує погодинні відключення обсягом двох черг.

Також цієї ночі ворог вкотре здійснив обстріл міста Ніжин Чернігівської області та Одеської області. На ранок є знеструмлені споживачі на Одещині.

Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як дозволила безпекова ситуація.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів", - додали в міністерстві.

Критичну інфраструктуру оперативно заживлено від генераторів.

Споживання електроенергії

За даними міністерства, споживання електроенергії залишається високим. Станом на 9:30 - воно було таким же, як у цей час минулої суботи - 4 жовтня.

Причина - утримання хмарної погоди на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

"Враховуючи погодні умови, сьогодні зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно з 16:00 до 22:00", - додали в Міненерго.

Зауважимо, що вчора відразу в кількох регіонах України були введені графіки аварійних відключень світла. Обмеження застосовувались за вказівкою НЕК "Укренерго" через наслідки російської атаки на енергосистему, повідомляє компанія.

Детальніше про те, де в Україні було запроваджено графіки відключення електроенергії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Чернігів Війна Росії проти України
Новини
