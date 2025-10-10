RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

В Черниговской области света стало меньше: как ужесточили графики

Иллюстративное фото: в Черниговской области ухудшилась ситуация со светом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Черниговской области сегодня, 10 октября, ситуация со светом ухудшилась. Сейчас отключают одновременно три очереди потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

В компании обратили внимание, что по состоянию на день 10 октября аварийные отключения света продолжаются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. 

При этом энергетикам частично удалось уменьшить отключения света для потребителей в Харьковской области. В Черкасской области электроснабжение полностью восстановили. 

"На Черниговщине вырос объем применяемых облэнерго почасовых отключений, в настоящее время в регионе применяется три очереди обесточений одновременно", - добавили в "Укрэнерго".

Причина усиления отключений - предыдущие атаки российских дронов. 

Удар россиян по энергетике

Напомним, в ночь на 10 октября российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине.

Для атаки враг использовал 465 ударных беспилотников и 32 ракеты. Основной целью стала украинская энергетика.

В частности, после обстрела в Киеве часть абонентов осталась без света и воды.

Детальнее о последствиях атаки российских оккупантов - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьУкрэнергоГрафики отключения светаВойна в УкраинеОтключение света