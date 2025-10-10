У Чернігівській області світла стало менше: як посилили графіки

У Чернігівській області сьогодні, 10 жовтня, ситуація зі світлом погіршилася. Наразі відключають одночасно три черги споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
У компанії звернули увагу, що станом на день 10 жовтня аварійні вимкнення світла тривають у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.
При цьому енергетикам частково вдалося зменшити відключення світла для споживачів у Харківській області. У Черкаській області електропостачання повністю відновили.
"На Чернігівщині зріс обсяг застосованих обленерго погодинних відключень, наразі в регіоні застосовується три черги знеструмлень одночасно", - додали в "Укренерго".
Причина посилення відключень - попередні атаки російських дронів.
Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні.
Для атаки ворог використав 465 ударних безпілотників і 32 ракети. Основною метою стала українська енергетика.
Зокрема, після обстрілу в Києві частина абонентів залишилася без світла та води.
