У Чернігівській області світла стало менше: як посилили графіки

У компанії звернули увагу, що станом на день 10 жовтня аварійні вимкнення світла тривають у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

При цьому енергетикам частково вдалося зменшити відключення світла для споживачів у Харківській області. У Черкаській області електропостачання повністю відновили.

"На Чернігівщині зріс обсяг застосованих обленерго погодинних відключень, наразі в регіоні застосовується три черги знеструмлень одночасно", - додали в "Укренерго".

Причина посилення відключень - попередні атаки російських дронів.