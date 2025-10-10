В Черниговской области света стало меньше: как ужесточили графики

В Черниговской области сегодня, 10 октября, ситуация со светом ухудшилась. Сейчас отключают одновременно три очереди потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

В компании обратили внимание, что по состоянию на день 10 октября аварийные отключения света продолжаются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

При этом энергетикам частично удалось уменьшить отключения света для потребителей в Харьковской области. В Черкасской области электроснабжение полностью восстановили.

"На Черниговщине вырос объем применяемых облэнерго почасовых отключений, в настоящее время в регионе применяется три очереди обесточений одновременно", - добавили в "Укрэнерго".

Причина усиления отключений - предыдущие атаки российских дронов.