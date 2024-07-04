RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черниговской области "Шахед" попал по энергообъекту: без электричества тысячи потребителей

Фото: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус (facebook.com/Chaus Viacheslav)
Автор: Ярослава Борзова

В Черниговской области воздушная тревога из-за атаки РФ дронами продолжалась более 5 часов. Один из вражеских беспилотников попал по энергообъекту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

"В настоящее время без электроснабжения остаются 5963 потребителя. Энергетики работают над восстановлением", - отметил Чаус.

Заметим, что российские войска в ночь на 4 июля атаковали Украину, выпустив 22 дрона-камикадзе. Как сообщал командующий Воздушными силами Николай Олещук, ПВО не сбила только один беспилотник.

 

Ночная атака дронов

Ранее сообщалось, что 3 июля вечером в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов", заходивших в небо страны с северного направления.

Позже стало известно о работе ПВО в Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьВойна России против УкраиныАтака дронов