В Черниговской области "Шахед" попал по энергообъекту: без электричества тысячи потребителей

В Черниговской области воздушная тревога из-за атаки РФ дронами продолжалась более 5 часов. Один из вражеских беспилотников попал по энергообъекту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.
"В настоящее время без электроснабжения остаются 5963 потребителя. Энергетики работают над восстановлением", - отметил Чаус.
Заметим, что российские войска в ночь на 4 июля атаковали Украину, выпустив 22 дрона-камикадзе. Как сообщал командующий Воздушными силами Николай Олещук, ПВО не сбила только один беспилотник.
Ранее сообщалось, что 3 июля вечером в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов", заходивших в небо страны с северного направления.
Позже стало известно о работе ПВО в Киевской области.
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