ua en ru
Чт, 04 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киевскую область атакуют "Шахеды". Работает ПВО

Киевская область, Четверг 04 июля 2024 01:18
UA EN RU
Киевскую область атакуют "Шахеды". Работает ПВО Фото: ударные дроны россиян направляются в направлении Киева (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские беспилотные летательные аппараты. По целям работают Силы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА) и Воздушные силы ВСУ.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - отмечается в сообщении.

Воздушные силы ВСУ сообщают о дронах курсом на Чернигов с восточного направления.

Также военные сообщили о БПЛА на границе Сумской и Харьковской областей, курсом на Полтавскую область. Кроме того, дроны летят в восточной и центральной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.

Мониторинговые паблики сообщают о 10-15 БПЛА над Черниговской и Киевской областями. Слышны взрывы.

В 2:30 объявлен отбой воздушной тревоги в Киевской области.

Воздушная атака на Украину

Вечером в среду, 3 июня, в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов" на северном направлении.

Добавим, что утром в среду агрессор ударил ракетами и дронами по городу Днепр. В результате атаки были повреждены торговый центр, автомобили и АЗС. Есть погибшие и раненые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Дрони
NEWS
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
DAILY
Курс доллара, цены, зарплаты. Что ждет украинцев и экономику до конца года
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены, зарплаты. Что ждет украинцев и экономику до конца года