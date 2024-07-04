Киевскую область атакуют "Шахеды". Работает ПВО
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские беспилотные летательные аппараты. По целям работают Силы противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА) и Воздушные силы ВСУ.
"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - отмечается в сообщении.
Воздушные силы ВСУ сообщают о дронах курсом на Чернигов с восточного направления.
Также военные сообщили о БПЛА на границе Сумской и Харьковской областей, курсом на Полтавскую область. Кроме того, дроны летят в восточной и центральной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.
Мониторинговые паблики сообщают о 10-15 БПЛА над Черниговской и Киевской областями. Слышны взрывы.
В 2:30 объявлен отбой воздушной тревоги в Киевской области.
Воздушная атака на Украину
Вечером в среду, 3 июня, в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов" на северном направлении.
Добавим, что утром в среду агрессор ударил ракетами и дронами по городу Днепр. В результате атаки были повреждены торговый центр, автомобили и АЗС. Есть погибшие и раненые.
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