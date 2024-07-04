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У Чернігівській області "Шахед" влучив по енергооб'єкту: без електрики тисячі споживачів

Фото: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус (facebook.com/Chaus Viacheslav)
Автор: Ярослава Борзова

У Чернігівській області повітряна тривога через атаку РФ дронами тривала понад 5 годин. Один з ворожих безпілотників потрапив по енергооб'єкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram.

"На зараз без електропостачання залишаються 5963 споживача. Енергетики працюють над відновленням", - зауважив Чаус.

Зауважимо, що російські війська в ніч на 4 липня атакували Україну, випустивши 22 дрони-камікадзе. Як повідомляв командувач Повітряних сил Микола Олещук, ППО не збила лише один безпілотник.

 

Нічна атака дронів

Раніше повідомлялося, що 3 липня ввечері у кількох областях України оголосили повітряну тривогу через атаку "Шахедів", які заходили в небо країни з північного напрямку.

Пізніше стало відомо про роботу ППО у Київській області.

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Чернігівська областьВійна Росії проти УкраїниАтака дронів