Россия запустила по Украине более 20 дронов. Как отработала ПВО

Российские войска в ночь на 4 июля таковали Украину, выпустив 22 дрона-камикадзе. ПВО не сбила только один беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

Вражеские цели, по данным генерала, были поражены в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.

По словам Олещука, в результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбит 21 "шахед".

"В ночь на 4 июля противник атаковал 22 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области", - рассказал он.

Обстрел РФ по Украине

Около 00:00 в Воздушных силах предупредили об атаке российских дронов. В Украине объявили тревогу. Уже после 1:00 в Киевской области послышались взрывы, сообщалось о работе ПВО.

Как позже стало известно все ударные беспилотники противника, пытавшиеся атаковать Киев этой ночью, были уничтожены ПВО на подступах к Киеву.

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