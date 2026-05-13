"Флеш" раскрыл, как РФ изменила беспилотники "Гербера"

Российские беспилотники "Гербера" начали оснащать более современными антеннами, что может свидетельствовать о расширении производства соответствующих систем в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

Для чего Россия использует "Герберу"

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов пояснил, что БПЛА "Гербера" изначально использовался россиянами как вспомогательное средство, а не как основной ударный дрон.

По словам "Флеша", аппарат применяется в качестве ложной цели для украинской ПВО, ретранслятора MESH-связи для дронов Shahed, разведчика и средства распространения листовок.

"Поэтому на "Герберах" экономили, сначала их запускали вообще без защиты спутниковой навигации, потом стали ставить 4-элементные антенны CRPA иранского производства, которые на "Шахедах" уже не актуальны", — заявил Бескрестнов.

На дронах начали замечать новые антенны

Как отметил "Флеш", в последнее время на российских беспилотниках "Гербера" стали появляться антенны "Комета" на 12 элементов.

Советник министра обороны Украины считает, что это может указывать на увеличение производственных мощностей российского предприятия, выпускающего такие системы.

"Для меня это знак того, что завод, выпускающий "Кометы", увеличил производственные мощности. Еще год назад "Комет" не хватало даже для КАБ. На заводе была очередь на 3–5 месяцев", — сообщил он.

Более современные системы ставят на важные цели

Бескрестнов утверждает, что антенны "Комета" на 16 элементов пока используются только на более приоритетных российских разработках.

"А вот "Кометы" на 16 элементов идут пока только на важные изделия", — добавил Флэш.