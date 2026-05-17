На Черниговщине браконьеры убили лося из Красной книги

13:03 17.05.2026 Вс
2 мин
Следователи уже ищут причастных к кровавой охоте в приграничье
aimg Мария Науменко
На Черниговщине браконьеры убили лося из Красной книги Фото: лось европейский (uk.wikipedia.org/)
В Черниговской области зафиксировали случай браконьерства - неизвестные незаконно убили самца лося европейского, который занесен в Красную книгу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию в Черниговской области.

Инцидент случился 16 мая на территории Черниговского района. О возможной браконьерской охоте инспекторам сообщила егерская служба одного из охотничьих хозяйств Городнянского территориального общества.

После получения информации государственные инспекторы выехали на место события, где подтвердили факт незаконной добычи лося европейского.

На место вызвали следственно-оперативную группу полиции. Правоохранители уже проводят следственные действия для установления всех лиц, причастных к браконьерству.

В Государственной экологической инспекции отметили, что лось европейский занесен в Красную книгу Украины и находится под особой охраной государства.

Там также напомнили, что охота на животных, занесенных в Красную книгу, запрещена и предусматривает уголовную ответственность.

"Особое возмущение вызывает тот факт, что в условиях военного положения, в приграничной Черниговской области, есть лица, которые ради легкой наживы сознательно уничтожают редких диких животных. Подобные действия не только нарушают закон, но и наносят непоправимый вред природной среде и ставят под угрозу сохранение уникальной украинской фауны", - говорится в сообщении.

В экоинспекции отдельно подчеркнули, что решение об открытии сезона охоты в Черниговской области в 2026 году не принимали. Поэтому любая охота на территории области сейчас считается незаконной.

Кроме того, в феврале 2026 года на Киевщине застрелили легендарного благородного оленя Руни, который имел титул "Золотые рога" и официально считался самым большим оленем в Украине. Животное нашли с огнестрельным ранением на территории частного угодья в Вышгородском районе.

Полиция открыла уголовное производство по статье о незаконной охоте. Владельцы экопарка заявляли, что Руни имел уникальную генетику и мог принести Украине первое Гран-при на международных выставках благородных оленей.

