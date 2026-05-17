На Чернігівщині браконьєри вбили лося з Червоної книги

13:03 17.05.2026 Нд
Слідчі вже шукають причетних до кривавого полювання у прикордонні
Марія Науменко
На Чернігівщині браконьєри вбили лося з Червоної книги Фото: лось європейський (uk.wikipedia.org/)
У Чернігівській області зафіксували випадок браконьєрства - невідомі незаконно вбили самця лося європейського, який занесений до Червоної книги України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну екологічну інспекцію у Чернігівській області.

Інцидент стався 16 травня на території Чернігівського району. Про можливе браконьєрське полювання інспекторам повідомила єгерська служба одного з мисливських господарств Городнянської територіальної громади.

Після отримання інформації державні інспектори виїхали на місце події, де підтвердили факт незаконного добування лося європейського.

На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції. Правоохоронці вже проводять слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до браконьєрства.

У Державній екологічній інспекції наголосили, що лось європейський занесений до Червоної книги України та перебуває під особливою охороною держави.

Там також нагадали, що полювання на тварин, занесених до Червоної книги, заборонене та передбачає кримінальну відповідальність.

"Особливе обурення викликає той факт, що в умовах воєнного стану, у прикордонній Чернігівській області, є особи, які заради легкої наживи свідомо знищують рідкісних диких тварин. Подібні дії не лише порушують закон, а й завдають непоправної шкоди природному середовищу та ставлять під загрозу збереження унікальної української фауни", - йдеться в повідомленні.

В екоінспекції окремо підкреслили, що рішення про відкриття сезону полювання у Чернігівській області у 2026 році не ухвалювали. Через це будь-яке полювання на території області наразі вважається незаконним.

Крім того, у лютому 2026 року на Київщині застрелили легендарного благородного оленя Руні, який мав титул "Золоті роги" та офіційно вважався найбільшим оленем в Україні. Тварину знайшли з вогнепальним пораненням на території приватного угіддя у Вишгородському районі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне полювання. Власники екопарку заявляли, що Руні мав унікальну генетику та міг принести Україні перше Гран-прі на міжнародних виставках благородних оленів.

