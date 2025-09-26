Черниговщина под массированной атакой РФ: есть попадания, перебои с электроснабжением

По данным ОГА, уже известно о попадании в несколько объектов. В частности, перебои с электроснабжением фиксируются в Чернигове и Черниговском районе.

"Находитесь в безопасных местах. Работает ПВО", - сказано в сообщении.

Сегодня в течение дня Воздушные силы предупреждали об угрозе дронов как для самого Чернигова, так и для населенных пунктов области.

Кроме того, в "Укрзалізниці" сообщили, что в связи с отсутствием напряжения в сети есть задержка ряда пригородных поездов Черниговщины.

Задерживаются более чем на 40 минут такие поезда:

поезд №6308 Чернигов - Нежин остановился по станции Муравьевка.

поезд №6305 Нежин - Чернигов остановился по станции Вересоч.

"Работаем над возможностью продолжения движения. В случае изменений - будем информировать", - заявили в компании.

Также стоит заметить, что "Черниговводоканал" несколько раз сегодня предупреждал жителей города сделать запасы питьевой воды. Особенно это касалось тех, кто живет в многоэтажках.