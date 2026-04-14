Чернигов в темноте: тысячи людей остались без света, известна причина

"Из-за повреждения кабельной линии обесточена северная часть города Чернигов. Без света 4300 абонентов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, Чернигов находится почти под ежедневными обстрелами. Вчера, 13 апреля, РФ атаковала энергообъект на Черниговщине. В результате попадания тысячи абонентов были без электричества.

Кроме того, 13 апреля Россия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области. "Укрзализныця" заблаговременно эвакуировала около 500 пассажиров пригородного поезда - после остановки его обстреляли, однако никто не пострадал.

Отметим, на Пасху между Россией и Украиной действовало перемирие. Впрочем, РФ совсем его не придерживалась - оккупанты использовали тишину для подготовки к новым атакам и перегруппировки сил.