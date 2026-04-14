Чернигов в темноте: тысячи людей остались без света, известна причина

Вечером во вторник, 14 апреля, тысячи абонентов в Чернигове остались без света из-за повреждения кабельной линии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Черниговоблэнерго".
"Из-за повреждения кабельной линии обесточена северная часть города Чернигов. Без света 4300 абонентов", - говорится в заявлении.
Отмечается, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним, Чернигов находится почти под ежедневными обстрелами. Вчера, 13 апреля, РФ атаковала энергообъект на Черниговщине. В результате попадания тысячи абонентов были без электричества.
Кроме того, 13 апреля Россия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области. "Укрзализныця" заблаговременно эвакуировала около 500 пассажиров пригородного поезда - после остановки его обстреляли, однако никто не пострадал.
Отметим, на Пасху между Россией и Украиной действовало перемирие. Впрочем, РФ совсем его не придерживалась - оккупанты использовали тишину для подготовки к новым атакам и перегруппировки сил.
Всего за два дня в Генштабе насчитали более 10 тысяч атак России против Украины. В частности, из-за повреждения энергообъекта на Черниговщине без света были 12 тысяч абонентов.
Согласно данным украинских военных, оккупанты запустили дроны-камикадзе в направлении Запорожья, Полтавщины, Харьковщины и Днепропетровщины. Воздушная опасность была также на Сумщине - враг атаковал область КАБами.