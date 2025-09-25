RU

Чернигов под атакой вражеских дронов: РФ бьет по критической инфраструктуре

Иллюстративное фото: Чернигов под атакой вражеских дронов
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем четверга, 25 сентября, нанесла дроновой удар по критической инфраструктуре города Чернигов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского.

Около 13:00 Воздушные силы предупредили об угрозе дронов для Чернигова и окрестностей. Там также призвали местных находиться в укрытии. Через час об опасности для города предупредили повторно.

Уже в 14:30 Брижанский сообщил, что Чернигов находится под атакой.

"Враг атакует объекты критической инфраструктуры города. Находитесь в безопасных местах", - заявил он.

Также "Черниговводоканал" призвал жителей города сделать запасы воды.

 

 

Атаки РФ на Чернигов

Российская армия время от времени атакует Чернигов и область дронами и ракетами разных типов. В частности 20 сентября город был под атакой беспилотников. В результате обстрела была повреждена транспортная инфраструктура.

Также сегодня от атаки пострадал город Нежин, Черниговской области. Там за 25 минут было зафиксировано 14 взрывов. Есть попадание в объект критической инфраструктуры, из-за чего возникли проблемы со светом и водой.

