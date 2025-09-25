Чернигов под атакой вражеских дронов: РФ бьет по критической инфраструктуре

Около 13:00 Воздушные силы предупредили об угрозе дронов для Чернигова и окрестностей. Там также призвали местных находиться в укрытии. Через час об опасности для города предупредили повторно.

Уже в 14:30 Брижанский сообщил, что Чернигов находится под атакой.

"Враг атакует объекты критической инфраструктуры города. Находитесь в безопасных местах", - заявил он.

Также "Черниговводоканал" призвал жителей города сделать запасы воды.

