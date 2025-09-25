Чернігів під атакою ворожих дронів: РФ б'є по критичній інфраструктурі

Близько 13:00 Повітряні сили попередили про загрозу дронів для Чернігова та околиць. Там також закликали місцевих перебувати в укритті. Через годину про небезпеку для міста попередили повторно.

Вже о 14:30 Брижанський повідомив, що Чернігів перебуває під атакою.

"Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури міста. Перебувайте в безпечних місцях", - заявив він.

Також "Чернігівводоканал" закликав мешканців міста зробити запаси води.

