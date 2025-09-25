ua en ru
Чернігів під атакою ворожих дронів: РФ б'є по критичній інфраструктурі

Четвер 25 вересня 2025 15:00
Чернігів під атакою ворожих дронів: РФ б'є по критичній інфраструктурі
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдень четверга, 25 вересня, завдала дронового удару по критичній інфраструктурі міста Чернігів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

Близько 13:00 Повітряні сили попередили про загрозу дронів для Чернігова та околиць. Там також закликали місцевих перебувати в укритті. Через годину про небезпеку для міста попередили повторно.

Вже о 14:30 Брижанський повідомив, що Чернігів перебуває під атакою.

"Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури міста. Перебувайте в безпечних місцях", - заявив він.

Також "Чернігівводоканал" закликав мешканців міста зробити запаси води.
Чернігів під атакою ворожих дронів: РФ б'є по критичній інфраструктурі

Атаки РФ на Чернігів

Російська армія час від часу атакує Чернігів та область дронами та ракетами різних типів. Зокрема 20 вересня місто було під атакою безпілотників. В результаті обстрілу була пошкоджена транспортна інфраструктура.

Також сьогодні від атаки постраждало місто Ніжин, Чернігівської області. Там за 25 хвилин було зафіксовано 14 вибухів. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, через що виникли проблеми зі світлом та водою.

