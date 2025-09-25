Чернігів під атакою ворожих дронів: РФ б'є по критичній інфраструктурі
Російська армія вдень четверга, 25 вересня, завдала дронового удару по критичній інфраструктурі міста Чернігів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.
Близько 13:00 Повітряні сили попередили про загрозу дронів для Чернігова та околиць. Там також закликали місцевих перебувати в укритті. Через годину про небезпеку для міста попередили повторно.
Вже о 14:30 Брижанський повідомив, що Чернігів перебуває під атакою.
"Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури міста. Перебувайте в безпечних місцях", - заявив він.
Також "Чернігівводоканал" закликав мешканців міста зробити запаси води.
Атаки РФ на Чернігів
Російська армія час від часу атакує Чернігів та область дронами та ракетами різних типів. Зокрема 20 вересня місто було під атакою безпілотників. В результаті обстрілу була пошкоджена транспортна інфраструктура.
Також сьогодні від атаки постраждало місто Ніжин, Чернігівської області. Там за 25 хвилин було зафіксовано 14 вибухів. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, через що виникли проблеми зі світлом та водою.