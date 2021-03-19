Черкаси не планують посилювати карантин: для цього поки немає причин

Черкаські міська влада не планує поки посилювати карантин. За словами мера Черкас Анатолія Бондаренка, для цього зараз немає причин.

Про це Бондаренко заявив під час відеозвернення у Facebook .

За його словами, міська влада постійно перебуває у контакті з лікарями. Зараз ситуація в місті контрольована.

"На сьогодні в місті Черкаси ситуація контролюється. Достатньої кількості хворих, щоб вводити якісь додаткові обмежувальні заходи немає. Ми постійно на зв'язку з нашими лікарями. Якщо буде зміна кількості хворих, будуть певні обмежувальні заходи. Але ми будемо робити їх виключно радячись з нашими лікарями", - повідомив Бондаренко.

Він додав, що зараз у Черкасах госпіталізовано 105 осіб з-за COVID-19: