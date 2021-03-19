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Черкаси не планують посилювати карантин: для цього поки немає причин

Новость на русском → Черкаси, П'ятниця 19 березня 2021 12:15
Черкаси не планують посилювати карантин: для цього поки немає причин Фото: Анатолій Бондаренко (facebook com MNSCHERKASY)
Автор: Ігор Литвиненко

Черкаські міська влада не планує поки посилювати карантин. За словами мера Черкас Анатолія Бондаренка, для цього зараз немає причин.

Про це Бондаренко заявив під час відеозвернення у Facebook.

За його словами, міська влада постійно перебуває у контакті з лікарями. Зараз ситуація в місті контрольована.

"На сьогодні в місті Черкаси ситуація контролюється. Достатньої кількості хворих, щоб вводити якісь додаткові обмежувальні заходи немає. Ми постійно на зв'язку з нашими лікарями. Якщо буде зміна кількості хворих, будуть певні обмежувальні заходи. Але ми будемо робити їх виключно радячись з нашими лікарями", - повідомив Бондаренко.

Він додав, що зараз у Черкасах госпіталізовано 105 осіб з-за COVID-19:

  • черкаський пологовий будинок 51 особа;
  • перша міська лікарня - 17;
  • третя міська лікарня - 34.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірусом заразилися ще 15 850 осіб. У Черкаській області підтвердили 536 нових випадків.

Зазначимо, Черкаська область знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину, яка є зоною ризику для введення локдауну в регіоні. При цьому в регіоні перевищено показник госпіталізацій. Станом на 19 березня в Україні п'ять регіонів знаходяться в "червоній" зоні, 12 областей - "помаранчеві", 8 - "жовті".

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні Київ внесли в "червону" зону карантину. До цього в столиці посилили обмеження, що наберуть чинності з 20 березня.

Також днями повідомлялося, що у Черкасах розгортають тимчасовий госпіталь для пацієнтів з COVID.

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