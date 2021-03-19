Черкаси не планують посилювати карантин: для цього поки немає причин
Черкаські міська влада не планує поки посилювати карантин. За словами мера Черкас Анатолія Бондаренка, для цього зараз немає причин.
За його словами, міська влада постійно перебуває у контакті з лікарями. Зараз ситуація в місті контрольована.
"На сьогодні в місті Черкаси ситуація контролюється. Достатньої кількості хворих, щоб вводити якісь додаткові обмежувальні заходи немає. Ми постійно на зв'язку з нашими лікарями. Якщо буде зміна кількості хворих, будуть певні обмежувальні заходи. Але ми будемо робити їх виключно радячись з нашими лікарями", - повідомив Бондаренко.
Він додав, що зараз у Черкасах госпіталізовано 105 осіб з-за COVID-19:
- черкаський пологовий будинок 51 особа;
- перша міська лікарня - 17;
- третя міська лікарня - 34.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірусом заразилися ще 15 850 осіб. У Черкаській області підтвердили 536 нових випадків.
Зазначимо, Черкаська область знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину, яка є зоною ризику для введення локдауну в регіоні. При цьому в регіоні перевищено показник госпіталізацій. Станом на 19 березня в Україні п'ять регіонів знаходяться в "червоній" зоні, 12 областей - "помаранчеві", 8 - "жовті".
Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні Київ внесли в "червону" зону карантину. До цього в столиці посилили обмеження, що наберуть чинності з 20 березня.
Також днями повідомлялося, що у Черкасах розгортають тимчасовий госпіталь для пацієнтів з COVID.