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"Жовта" зона карантину знову скоротилася: ще одна область стала "помаранчевою"

Новость на русском → Україна, П'ятниця 19 березня 2021 11:26
"Жовта" зона карантину знову скоротилася: ще одна область стала "помаранчевою" Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів за COVID-19. "Жовта" зона скоротилася до восьми регіонів, Кіровоградську область внесли в "помаранчеву" зону, а Київ став "червоним".

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, в "червоній" зоні карантину зараз знаходяться п'ять регіонів - Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

"Помаранчевими" є 12 областей - Вінницька, Донецька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Черкаська.

В жовтій зоні карантину залишаються Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Полтавська, Рівненська, Харківська та Чернігівська області.

Також в Україні перевищена норма госпіталізацій, яка не повинна перевищувати 60 випадків на 100 тисяч населення, в таких регіонах:

  • Київ - 98,7
  • Вінницька область - 130,3
  • Житомирська область - 114,4
  • Закарпатська область - 94,9
  • Івано-Франківська область - 124,8
  • Київська - 69,3
  • Миколаївська область - 101,2
  • Одеська - 66,3
  • Хмельницька область - 93,1
  • Чернівецька область - 95,8

Відзначимо, на території "червоної" зони карантину вводяться локдауни - заборонені транспортні перевезення, прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, закриваються ТРЦ, непродовольчі ринки і магазини. "Помаранчева" зона - є зоною ризику.

Раніше РБК-Україна писало, що Київ опинився в "червоній" зоні карантину через те, що в столиці більше ніж три дні перевищені показники госпіталізацій і завантаженості лікарняних ліжок з киснем.

Нагадаємо, раніше в Кабміні повідомляли, що поки уряд не обговорює конкретної дати запровадження загальнонаціонального локдауну в країні.

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