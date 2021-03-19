Черкассы не планируют ужесточать карантин: для этого пока нет причин
Черкасские городские власти не планируют пока ужесточать карантин. По словам мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, для этого сейчас нет причин.
По его словам, городские власти постоянно находятся в контакте с врачами. Сейчас ситуация в городе контролируемая.
"На сегодняшний день в городе Черкассы ситуация контролируется. Достаточного количества больных, чтобы вводить какие-то дополнительные ограничительные меры нет. Мы постоянно на связи с нашими врачами. Если будет изменение количества больных, будут определенные ограничительные меры. Но мы будем делать их исключительно советуясь с нашими врачами", - сообщил Бондаренко.
Он добавил, что сейчас в Черкассах госпитализированы 105 человек из-за COVID-19:
- черкасский роддом 51 человек;
- первая городская больница - 17;
- третья городская больница - 34.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 15 850 человек. В Черкасской области подтвердили 536 новых случаев.
Отметим, Черкасская область находится в "оранжевой" зоне карантина, которая является зоной риска для введения локдауна в регионе. При этом в регионе превышен показатель госпитализаций. По состоянию на 19 марта в Украине пять регионов находятся в "красной" зоне, 12 областей - "оранжевые", 8 - "желтые".
Ранее РБК-Украина писало, что сегодня Киев внесли в "красную" зону карантина. До этого в столице ужесточили ограничения, который вступят в силу с 20 марта.
Также днями сообщалось, что в Черкассах разворачивают временный госпиталь для пациентов с COVID.