У Черкаській міськраді проводять обшуки

Мер Черкас Анатолій Бондаренко повідомляє, що у міській раді проводять обшуки. За його інформацією, їх проводить столична податкова.
Про це він написав у своєму Facebook.
"У Черкаській міській раді обшуки податковою міста Києва, разом перевіряючих сьогодні 55 осіб", - зазначив очільник міста.
При цьому у прес-службі управління Державної фіскальної служби у Києві РБК-Україна повідомили, що їм нічого не відомо про ці обшуки.
"На жаль, поки що нічого невідомо, не з'ясовували", - зазначила представник прес-служби.
Нагадаємо, в кінці травня адвокат мера Черкас Денис Ципін подав до суду на президента Володимира Зеленського позов про захист честі і гідності свого клієнта; глава держави назвав Бондаренка бандитом.
Як писало РБК-Україна, Зеленський назвав Бондаренка бандитом під час прес-конференції і сказав, що мер Черкас має 19 кримінальних проваджень.
Після цього Бондаренко заявив, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.