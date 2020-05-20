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Мер Черкас відповів Зеленському на критику: "справи відкривали через політичну діяльность"

Новини » Політика     20.05.2020 - 14:08
Мер Черкас відповів Зеленському на критику: "справи відкривали через політичну діяльность"
Фото: Анатолій Бондаренко (facebook.com/MNSCHERKASY)

Зеленський назвав Бондаренко "бандитом"

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність. Так він відповів президенту Володимиру Зеленському.

Відповідне відеозвернення Бондаренко опублікував на своїй Facebook-сторінці.

Він заявив, що справи проти нього відкривали, зокрема, і за те, що Зеленський став президентом.

"Ви говорите, що я мер-бандит? Всі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, їх порушували за мої політичну діяльність, в тому числі і за те, що ви стали президентом", - сказав він.

Опубліковано Анатолієм Бондаренком Середа, 20 травня 2020 р.

Крім того, він сказав Зеленському, що "йому на місцевих виборах у Черкасах немає чого ловити".

Нагадаємо, сьогодні під час прес-конференції Зеленський заявив, що не знає, як говорити з міським головою, який має 19 кримінальних проваджень та, що не сяде за один стіл з такими бандитами. Так він відповів на питання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини про те, чи вірить президент в народовладдя так, як перед виборами.

Крім того, український президент заявив, що переворотів в Україні не треба. Якщо людям не подобається влада, то для цього є закон про імпічмент.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийЧеркасимэр
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