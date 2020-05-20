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Зеленський про мера Черкас: я за один стіл з такими бандитами не сяду

Новини » Політика     20.05.2020 - 12:02
Зеленський про мера Черкас: я за один стіл з такими бандитами не сяду
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент заявив, що мер Черкас поводився некоректно

Президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, як говорити з міським головою, який має 19 кримінальних проваджень. Він заявив, що не сяде за один стіл з такими бандитами.

Про це Зеленський сказав на прес-конференції у відповідь на запитання головного редактора видання РБК-Україна Сергія Щербини.

Президент відповів на питання, чи достатньо йому однієї каденції і чи вірить у народовладдя, як перед виборами.

"Народовладдя повинно бути. Розчаровують люди. Я не знаю, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Я думаю, що він себе поводив не коректно", - заявив він, коментуючи дії мера Черкас Анатолія Бондаренка, який послабив карантин раніше рішення уряду.

Нагадаємо, міська влада Черкас значно послабили карантинні обмеження, дозволивши з 1 травня роботу більшості магазинів, а також відвідання парків та зелених зон.

Тоді у МОЗ заявили, що ослаблення карантину в Черкасах може призвести до катастрофічних наслідків.

Зазначимо, Володимир Зеленський пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренко юридичною відповідальністю за порушення карантину, а поліція відкрила кримінальне провадження. Голова МВС Арсен Аваков заявив, що міський голова "загрався". Потім суд заборонив Черкасам пом'якшувати карантин.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийЧеркаси
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