В Черкасском горсовете проводят обыски

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщает, что в городском совете проводят обыски. По его информации, их проводит столичная налоговая.

Об этом он написал в своем Facebook.

"В Черкасском городском совете обыски налоговой Киева, вместе проверяющих сегодня 55 человек", - отметил глава города.

При этом в пресс-службе управления Государственной фискальной службы в Киеве РБК-Украина сообщили, что им ничего не известно об этих обысках.

"К сожалению, пока ничего неизвестно, не выясняли", - отметила представитель пресс-службы.

Напомним, в конце мая адвокат мэра Черкасс Денис Цыпин подал в суд на президента Владимира Зеленского иск о защите чести и достоинства своего клиента; глава государства назвал Бондаренко бандитом.

Как писало РБК-Украина, Зеленский назвал Бондаренко бандитом во время пресс-конференции и сказал, что мэр Черкасс имеет 19 уголовных производств.

После этого Бондаренко заявил, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности.