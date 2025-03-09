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В Черкасской области во время атаки дронов повреждено предприятие

Фото: в Черкасской области во время атаки дронов повреждено предприятие (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские дроны атаковали Черкасскую область 9 марта. Во время обстрела повреждено предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

По его словам, в пределах области в целом уничтожили 9 российских БПЛА. Прошло без пострадавших, но не обошлось без повреждений.

"Однако от вражеской агрессии пострадало одно из предприятий. Спасатели оперативно выполнили нужный комплекс мероприятий по ликвидации последствий", - отметил он.

 

Обстрел РФ в Украине

В ночь на 9 марта российские войска обстреляли Украину. Россия выпустила по Украине 119 дронов. Противовоздушная оборона работала в 12 областях Украины.

В частности, российская армия атаковала дронами Киевскую область. Есть повреждения в двух районах. Кроме того, армия РФ атаковала дронами Киев. Оккупанты направили на столицу Украины более 30 беспилотников.

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