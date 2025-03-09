У Черкаській області під час атаки дронів пошкоджено підприємство

Російські дрони атакували Черкаську область 9 березня. Під час обстрілу пошкоджено підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігора Табурця.
За його словами, у межах області загалом знищили 9 російських БПЛА. Минулось без потерпілих, але не обійшлося без пошкоджень.
"Однак від ворожої агресії постраждало одне з підприємств. Рятувальники оперативно виконали потрібний комплекс заходів із ліквідації наслідків", - зазначив він.
У ніч на 9 березня російські війська обстріляли Україну. Росія випустила по Україні 119 дронів. Протиповітряна оборона працювала в 12 областях України.
Зокрема, російська армія атакувала дронами Київську область. Є пошкодження у двох районах. Крім того, армія РФ атакувала дронами Київ. Окупанти направили на столицю України понад 30 безпілотників.
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