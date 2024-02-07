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В Черкасской области звучат взрывы

Фото: в Черкасской области прозвучали взрывы (Буревій)
Автор: Валерий Савицкий

В Черкасской области слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

В Воздушных силах также сообщили, что несколько крылатых ракет продолжают двигаться в направлении Киева, также маневрируют в Хмельницкой и Львовской областях.

Воздушная атака РФ по Украине 7 февраля

Напомним, сегодня ночью около 03:40 был зафиксирован взлет российских Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ. В Воздушных силах предупредили, что запуск вражеских ракет с самолетов может произойти около пяти утра.

Около пяти часов в восточных и южных областях Украины объявили тревогу.

Позже стало известно о взрывах в Харькове из-за ракетного удара и в Николаеве - из-за атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".

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